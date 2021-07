Crescentini, ragazzi in carcere non vanno dimenticati

(ANSA) - GIFFONI VALLE PIANA, 23 LUG - Il legame tra Carolina Crescentini e il Giffoni film festival, dove torna per la terza volta fra i protagonisti degli incontri con in ragazzi, passa ora anche attraverso il suo lavoro più recente. "Ero sul set della seconda stagione della serie Mare fuori, per Rai2 e un assistente alla regia mi ha ricordato che ci eravamo già incontrati dieci anni prima al festival dove lui era giurato", ricorda con l'ANSA l'attrice, che ritornerà anche nei panni di Corinna nella quarta stagione della serie cult Boris, "un personaggio che amo, e mi diverte moltissimo, ci sono dentro molte cose che ho vissuto e subito. Boris non è fiction, è un documentario - aggiunge ironica - ci sono dei set così". Invece in Mare fuori 2 che ha debuttato in autunno con la prima stagione in piena pandemia, l'attrice torna nei panni di uno dei personaggi più intensi della sua carriera, Paola Vinci, direttrice dell'Istituto di Pena Minorile di Napoli: "Abbiamo due nuovi registi, Milena Cocozza (con cui l'attrice ha già girato il thriller horror soprannaturale Letto n.6) e Ivan Silvestrini (Monolith). Il tema della riabilitazione in carcere è di particolare attualità, dopo i fatti di Santa Maria Capua Vetere: "Noi avevamo mostrato la prima serie a Nisida e loro ci avevano detto che le nostre guardie erano più buone delle loro… Questa è una storia che vogliamo raccontare perché sono luoghi e persone che non devono essere dimenticati. Il carcere dovrebbe essere un luogo di passaggio dove imparare anche delle nozioni e delle regole". "E' stato un anno molto doloroso ma mi sono anche sentita da un altro lato una miracolata, perché non ho mai smesso di lavorare. Molti altri settori sono stati massacrati da questi mesi e ancora lo sono, come la musica. Alcuni giorni fa ero a Pistoia per un concerto, ed eravamo tutti distanziati, non ci si poteva alzare. Il giorno ho visto i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia agli Europei. Allora ti senti presa in giro". L'attrice, che sarà a Taormina per ricevere il Nations Award, tornerà in autunno su Rai1 con la nuova stagione de I bastardi di Pizzofalcone e al cinema con due commedie Per tutta la vita di Paolo Costella, Finché c'è crimine c'è speranza di Massimiliano Bruno. (ANSA).