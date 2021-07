Salvini, la camorra è merda, non accettiamo suoi voti

(ANSA) - NAPOLI, 22 LUG - 'La camorra è merda, la inseguiremo ovunque, e soprattutto, come ho detto a Maresca durante la visita a Napoli, non accetteremo né i loro voti né i loro soldi". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini intervenuto a Caserta, al gazebo di piazza Cattaneo, dove vengono raccolte firme per i referendum sulla giustizia, e per sostenere il candidato leghista alla carica di sindaco di Caserta Gianpiero Zinzi. (ANSA).