Operaio precipita durante lavori ristrutturazione, morto

(ANSA) - NAPOLI, 20 LUG - Questa mattina, intorno alle ore 9.00, nell'androne condominiale di un palazzo in via Alessandro Poerio, a Napoli, un operaio di circa 50 anni è morto cadendo nel vuoto mentre stava lavorando. Sembra che l'uomo abbia perso l'equilibrio mentre stava effettuando dei lavori di ristrutturazione di un appartamento al quarto piano; è morto sul colpo.

Indagini in corso dei carabinieri della Stazione di Napoli Borgoloreto insieme a quelli della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Napoli per chiarire la dinamica dell'evento. (ANSA).