Napoli: rissa a Soccavo, 3 uomini denunciati dai Cc

(ANSA) - NAPOLI, 20 LUG - Tre persone già note alle forze dell'ordine sono state denunciate per rissa dai carabinieri a Napoli: si tratta di un 32enne, un 36enne e un 19enne.

I 3 - erano circa le 13 - erano in via Nerva, nel quartiere Soccavo, quando hanno cominciato a litigare per futili motivi per poi darsele di santa ragione. A un certo punto il 19enne ha estratto un coltello colpendo al volto il 32enne e alla nuca il 36enne. I due accoltellati sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 all'ospedale Cardarelli e ne avranno per dieci giorni.

Le indagini dei carabinieri hanno permesso di ricostruire rapidamente la vicenda e tutti i protagonisti della rissa sono stati denunciati. (ANSA).