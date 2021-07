Giustizia: Cartabia a Napoli, flash mob magistrati onorari

(ANSA) - NAPOLI, 20 LUG - C'era anche uno scheletro, con tanto di toga, davanti al Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli per il flashmob dei Magistrati Onorari a Napoli, organizzato in occasione della visita del Ministro della Giustizia Marta Cartabia.

Ancora una volta, i Magistrati Onorari hanno manifestato per protestare contro la condizione "di lavoratori precari e retribuiti a cottimo, senza alcuna tutela in caso di malattia, infortunio, gravidanza".

A meno di un mese dalla definitiva entrata in vigore della legge Orlando, che, spiegano i magistrati onorati, "precarizza ancora di più la categoria dimezzandone impegni e guadagni" ed a pochi giorni dalla pubblicazione della proposta di riforma, elaborata dalla commissione tecnica istituita dal Ministro, i Magistrati Onorari si sono organizzati per protestare affinché vengano riconosciute le loro istanze di lavoratori, ormai legittimate da numerose sentenze nazionali e sovranazionali".

Sulla questione dei Giudici Onorari la Commissione UE ha aperto qualche giorno fa una procedura d'infrazione contro l'Italia, che ha due mesi di tempo per rispondere. I Magistrati Onorari ora sperano che lo Stato italiano risponda presto con un decreto legge che, finalmente, renda loro giustizia e la dignità di lavoratori europei. (ANSA).