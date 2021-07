Vaccini: De Luca, domani definiamo piano per studenti

(ANSA) - SALERNO, 19 LUG - "Domani definiamo il piano specifico di vaccinazione per quanto riguarda la popolazione studentesca. La preoccupazione è questa, fra un mese e mezzo, due mesi si apre l'anno scolastico in presenza. Se non avremo completato la vaccinazione del personale scolastico e della popolazione studentesca, quello delle scuole diventa un altro focolaio formidabile di diffusione del contagio". A dirlo il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, questa mattina a Salerno, a margine della presentazione del PalaSport.

"Siccome quest'anno voglio avere le scuole aperte con i ragazzi in presenza è chiaro che dobbiamo completare la vaccinazione al di sotto dei 18 anni ed è questo l'impegno per le prossime settimane. Cercheremo di rintracciare, per quanto possibile, anche gli over 60. Noi abbiamo già convocato, almeno tre volte, le persone di età superiore ai sessant'anni per completare la campagna di vaccinazione", ha aggiunto. (ANSA).