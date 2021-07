G20: Napoli; delegato turco atterra ed è positivo al tampone

(ANSA) - NAPOLI, 19 LUG - Un membro della delegazione turca, arrivato stamattina a Napoli per il G20 energia, clima e ambiente è risultato positivo al covid19. L'uomo, si apprende da fonti qualificate che non ne hanno rivelato l'identità e la carica, è stato immediatamente ricoverato al Covid residence dell'ospedale del Mare che ha riaperto proprio stamattina.

Chi porta il risultato di un tampone delle ultime 48 ore, può entrare in città. Il delegato turco aveva il tampone più vecchio ed è stato sottoposto a un tampone antigenico di terza generazione che è risultato positivo; dall'aeroporto è stato portato all'Ospedale del Mare, nel reparto degenza covid.

