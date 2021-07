Calcio: Napoli-Bassa Anaunia 12-0

(ANSA) - DIMARO-FOLGARIDA, 18 LUG - In una partita amichevole disputata sul campo di Carciato, in Val di Sole, il Napoli ha battuto 12-0 la formazione della Bassa Anaunia. I gol per gli azzurri sono stati segnati da Elmas, Osimhen (4), Manolas, Lobotka, Tutino, Palmiero, Ciciretti, Machach e Petagna. (ANSA).