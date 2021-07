'Sosta selvaggia' ai Faraglioni, controlli CC a Capri

(ANSA) - CAPRI (NAPOLI), 17 LUG - Giornata di controlli intensi nelle acque di Capri (Napoli) da parte dei carabinieri.

Una motovedetta d'altura ed una costiera che può raggiungere il bagnasciuga, in dotazione alla locale caserma, sono state impegnate per diverse ore con l'obiettivo di disciplinare il transito nelle acque marine dell'isola azzurra delle imbarcazioni da diporto ma anche la "sosta selvaggia" a largo dei Faraglioni. Controlli anche vicino alle spiagge a tutela dei bagnanti che scelgono quel lato dell'isola molto suggestivo.

Nel corso dell'intervento, conclusosi al calar del sole quando ormai nessuno più attracca nella zona, sono state elevate diverse multe a coloro che inconsapevoli avevano buttato l'ancora nella zona proibita.

I carabinieri, muniti di megafono, hanno iniziato a far allontanare tutti coloro che si dirigevano sotto i costoni soggetti all'ordinanza della Capitaneria di Porto per la sicurezza balneare, ordinanza 15/2014 che vieta la sosta, l'ormeggio e la balneazione lungo quel tratto di costa e impone di sostare con la propria imbarcazione a 100 metri dai costoni ed a 200 metri dai luoghi di balneazioni siano esse spiagge libere o stabilimenti balneari. (ANSA).