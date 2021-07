Slalom challenge, 80 equipaggi in gara a Montesano

(ANSA) - MONTESANO SULLA MARCELLANA, 17 LUG - E' tutto pronto per il 18° "Slalom Challenge Interregionale" in programma domani a Montesano, nel Salernitano.

Oltre 80 gli equipaggi , provenienti da diverse regioni del Sud, in particolare da Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia.

Il tracciato è lungo 3,9 km e si snoda sulla Provinciale 103, nel territorio comunale di Montesano.

Tre le manches in cui si confronteranno i piloti in un mix di prove di velocità cronometrate e prove di abilità adatte a piloti della specialità slalom.

In gara anche prototipi allestiti con motori di moto e scocche di automobili.

Gli organizzatori hanno riservato divere zone in cui il pubblico potrà godersi in sicurezza lo spettacolo delle auto..

