Detenuto morde guardia penitenziaria ad Ariano Irpino

(ANSA) - NAPOLI, 17 LUG - Un sovrintendente della Polizia penitenziaria del carcere di Ariano Irpino (Avellino) è stato aggredito da un detenuto, che lo ha morso al mento. Lo rende noto il Sappe ( Sindacato autonomo della Polizia Penitenziaria).

Il sovrintendente è stato medicato al Pronto soccorso.

Il sovrintendente aveva notificato al detenuto un rapporto disciplinare per una precedente aggressione della quale si era reso responsabile.

Questa settimana nel carcere di Ariano Irpino - afferma il segretario nazionale del Sappe, Emilio Fattorello - "si è svolta per due giorni una protesta dei detenuti del Reparto ex art. 32 , dove sono ristretti i detenuti responsabili di aggressioni al personale e responsabili di aver turbato la sicurezza e l'ordine, che hanno rifiutato di rientrare nelle celle".

Il carcere di - aggiunge il Sappe - di "una "struttura penitenziaria vetusta e fatiscente isolata geograficamente e trascurata dalla politica e da una Amministazione sempre più assente, con una carenza di organica di oltre 30 unità del ruolo essenziale degli agenti/assistenti".

E' di ieri mattina - informa il segretario del sindacato degli agenti penitenziari - il ritrovamento sul camminamento del muro di cinta, privo da tempo della dovuta sorveglianza, di un involucro contenente tre telefoni cellulari e di un panetto di droga. (ANSA).