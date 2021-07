Whirlpool: De Luca, ho sollecitato Draghi su piano reimpiego

(ANSA) - NAPOLI, 16 LUG - "Mi sono permesso di sollecitare il presidente Draghi ad utilizzare le prossime settimane per presentare un piano di reimpiego e di reindustrializzazione per le centinaia di lavoratori della Whirlpool". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb.

"Un piano serio e credibile da mettere in piedi con qualche grande gruppo affinché si dia certezza del lavoro", ha aggiunto.

