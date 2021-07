Nel Sannio anziano muore per salvare il suo cane

(ANSA) - NAPOLI, 15 LUG - E' caduto in un pozzo ed è morto molto probabilmente per salvare il suo cane. La tragedia si è verificata in località Vallebona a Montefalcone di Val Fortore, in provincia di Benevento.

La vittima è il 78enne Antonio Circelli, pensionato. Era appassionato di caccia e aveva cinque segugi. Le ricerche dell'anziano erano state avviate nella tarda serata di ieri quando i familiari avevano fatto scattare l'allarme. Il suo corpo è stato recuperato durante la notte in un pozzo in località Vallebona. Insieme al cadavere del pensionato i vigili del fuoco hanno rinvenuto nel pozzo anche quello di uno dei cani che l'anziano stava addestrando. Gli investigatori ipotizzano che l'uomo sia caduto accidentalmente nel pozzo, dove ha perso la vita, proprio nel tentativo di salvare il cane. (ANSA).