Covid: in Campania 234 positivi, sale indice di contagio

(ANSA) - NAPOLI, 15 LUG - Continua a salire, in Campania, l'indice di contagio. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 ore sono 234 i casi positivi al Covid su 8.590 tamponi molecolari esaminati. Se ieri l'indice di contagio era pari al 2,12%, oggi è 2,72%.

Un decesso si è registrato nelle ultime 48 ore. In merito alla situazione degli ospedali, resta invariato a 12 il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva; salgono leggermente i ricoveri in degenza, ieri erano 192 ed oggi sono 195. (ANSA).