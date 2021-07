Premi: 'Massimo Troisi' a Villa Bruno, direttore Casagrande

(ANSA) - NAPOLI, 14 LUG - Torna il Premio Massimo Troisi, osservatorio sulla comicità che si svolgerà dal 26 al 31 luglio.

Giunto alla XXI edizione, il Premio è organizzato e promosso dalla Città di San Giorgio e realizzato con il contributo della Regione Campania. Tra gli ospiti anche Arturo Brachetti ed Enrico Brignano, Teo Teocoli, The Kolors. "Con la mia direzione artistica, pur mantenendo tutto quello che di buono è stato fatto in questi vent'anni di attività di grande livello che ha visto il susseguirsi di nomi prestigiosi, intendo dare alla kermesse una nuova marcia in più - dice il direttore artistico Maurizio Casagrande - Partendo dal pensiero dello straordinario artista a cui il premio è dedicato, faccio mie le parole e il significato espressi in più di una occasione da Massimo Troisi. Lui, grandissimo personaggio che ha saputo mantenere inalterata e lucente tutta la sua napoletanità, non ha mai accettato che questo diventasse un limite. Non ha mai permesso a nessuno, né 'straniero', né 'compaesano' di relegare la sua provenienza culturale ad un mero fatto locale e folcloristico''. ''Il Premio Massimo Troisi torna in presenza - spiega il sindaco Giorgio Zinno - e sarà una grande festa per tutti poter assistere a spettacoli di grande spessore nella bellissima città di San Giorgio a Cremano. Ringrazio la Regione Campania e il presidente Vincenzo De Luca per aver creduto nuovamente nel nostro Premio''. Concorsi, musica, comicità saranno gli ingredienti principali nel parco di Villa Bruno, villa vesuviana che per l'occasione riaprirà le sue porte al pubblico dopo gli interventi di restauro. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21. Prima serata dedicata ad Alighiero Noschese, 31 luglio il Gala finale. (ANSA).