Premi: il 'Telesia for Peoples' al gruppo 'I Desideri'

(ANSA) - NAPOLI, 14 LUG - "Dal palco di Sanremo Giovani al Telesia for Peoples: siamo orgogliosi di premiare 'I Desideri', due giovani e bravi artisti campani che con la loro musica fanno onore alla terra d'origine dimostrando coi fatti la voglia di riscatto da parte delle nuove generazioni della Campania e, più in generale, del Sud". Così gli organizzatori dell'associazione italoamericana no profit 'Icosit' motivano la decisione di assegnare al duo "I Desideri" il Premio "Telesia for Peoples" 2021 per la categoria artisti, evento che si svolgerà dal 23 al 25 luglio nel centro sannita.

"Dopo aver calcato il palco dell'Ariston alla 70esima edizione del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte, firmato le colonne sonore di serie tv campioni di incasso come "Gomorra", duettato con illustri nomi della scena italiana ed aver collezionato un numero incredibile di streams e views per ogni release, 'I Desideri' per la gioia dei loro fan presenteranno in anteprima a Telese 'Senorita', il loro nuovo brano che è un elogio all'amore, all'estate ed alla riconquista della libertà" conclude la nota degli organizzatori. (ANSA).