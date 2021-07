Marmo di Vitulano, dal primo agosto il Simposio di scultura

(ANSA) - NAPOLI, 14 LUG - Si terrà dal primo al 10 agosto l'ottava edizione del Simposio di scultura del marmo di Vitulano (Benevento) che si svolgerà 'en plen air' in Piazza della Santissima Trinità. "Siamo arrivati all'ottava edizione del Simposio ed è un evento che cresce negli anni coinvolgendo sempre più le energie migliori della comunità, attirando gli interessi degli addetti del settore e mantenendo alto il livello artistico delle proposte" dice il sindaco del Comune sannita, Raffaele Scarinzi. Con la scelta del tema si mira a rappresentare nella pietra quella che è stata un'assenza nel periodo della pandemia: 'Il contatto'. Contatto, rilevano i promotori, "è anche quanto sta avvenendo tra Vitulano e Carrara, nella memoria di Fabrizio Lorenzani, a cui è dedicato il Simposio. Contatto è anche la forma dell'opera che sarà composta da due blocchi di pietre diverse, quella rossa vitulanese e quella grigio perlato di Cassino". "Il tema scelto vuole scolpire nella pietra il periodo particolare che stiamo vivendo. Attraverso l'arte vogliamo dare una lettura leggermente diversa della storia recente e regalare ai concittadini un momento di serenità e di bellezza" dice il consigliere delegato Emanuele Calabrese. Sulla base del tema è stato scelto anche l'artista che realizzerà l'opera: Francesco Mazzotta. Nato a Copertino (Lecce) il 27 gennaio 1975, ha studiato all'Istituto statale d'Arte di Lecce e all'Accademia delle Belle Arti di Carrara. E' docente di Tecniche del Marmo, delle Pietre e delle Pietre Dure presso l'Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria. Dal 1997 ha partecipato a numerosi simposi di scultura in Turchia, Taiwan, Brasile, Bahrain, Kuwait, Germania, Spagna, Argentina, India, Iran, Marocco.

Attualmente vive e lavora a Carrara. Nella scelta dell'artista è stata fortemente partecipe la famiglia di Fabrizio Lorenzani. Spiega ancora il sindaco Scarinzi: "Direttore artistico dell'VIII edizione sarà don Battista Marello, parroco di San Leucio di Caserta, scultore esperto della pietra e del bronzo, da sempre innamorato del marmo di Vitulano che orna la sua chiesa ed i monumenti più belli di Caserta e della Campania. Don Battista ha recentemente realizzato le porte in bronzo del Santuario di Pompei". (ANSA).