Le lady del fumetto Usa, mostra collettiva a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 13 LUG - Arriva da New York, dopo una tappa a Roma a Palazzo Merulana, la mostra Women in Comics curata da Kim Munson e da Trina Robbins. Una straordinaria collettiva di 22 artiste statunitensi che "hanno fatto la Storia del fumetto nordamericano", in programma dal 16 al 31 luglio luglio a FOQUS Fondazione Quartieri Spagnoli, promossa dalla Missione Diplomatica degli Stati Uniti in Italia e co-prodotta da Comicon e ARF! Festival.

Per l'occasione, il 16 luglio alle 19.00 si terrà un evento di presentazione della mostra in presenza, con la partecipazione della Console Generale degli Stati Uniti d'America Mary Avery, di Rachele Furfaro di FOQUS e di Claudio Curcio Direttore Generale di Comicon.

A seguire alle 21.00 proiezione del documentario She makes Comics per la regia di Marisa Stotter (Respect Films 2014).

Women in Comics propone una storia di autodeterminazione dei comics nordamericani grazie alle sue 22 protagoniste che, dal fumetto vintage degli anni '50 al graphic novel più autoriale, esplorando temi come amore, sessualità, creatività, discriminazione, indipendenza, attraversa la psichedelia degli anni '70 e del fumetto underground, fino alla scena contemporanea mainstream di Marvel e DC Comics.

Accanto alle tavole di Trina Robbins, vera e propria icona "militante" del fumetto underground e dell'attivismo femminista che nel 1986 è stata la prima fumettista della storia a disegnare Wonder Woman per una major come la DC Comics, saranno presenti le opere di Afua Richardson e Alitha Martinez (entrambe autrici afroamericane e attiviste, vincitrici dell'Eisner Award per il loro lavoro su World of Wakanda della Marvel) e di Emil Ferris, il cui graphic novel La mia cosa preferita sono i mostri (pubblicato in Italia da Bao Publishing) è diventato un vero successo editoriale di critica e pubblico. (ANSA).