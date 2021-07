Violenza donne:nel Napoletano nasce la 'Stanza tutta per sè'

(ANSA) - ERCOLANO, 12 LUG - Da oggi le donne vittime di violenza fisica e psicologica possono trovare un valido aiuto bussando alla porta della 'Stanza tutta per sé' nella tenenza di Ercolano (Napoli).

Inaugurata questa mattina con una cerimonia pubblica, la nuova 'Stanza tutta per sé', dal titolo di un saggio di Virginia Wolf, è la terza in provincia di Napoli dopo quella di Napoli Capodimonte e Caivano ed è il frutto di una intesa tra Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e la presidenza dell'associazione Soroptimist International Italia, nell'ambito di un Protocollo nazionale sottoscritto il 22 novembre 2019. Un punto dove la donna può trovare ascolto e assistenza grazie ad operatori della sicurezza adeguatamente formati nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere, arredato con colori tenui e luci soffuse tipiche di un ambiente domestico che favoriscono un clima più disteso per aprirsi e denunciare.

''Siamo riusciti a realizzare quello che era il mio obiettivo iniziale, ovvero aprire tre punti strategici di una ''Stanza tutta per sé - ha detto il comandante provinciale dei Carabinieri generale Canio Giuseppe La Gala - insieme alla magistratura stiamo facendo un grande lavoro per cercare di far riemergere questo fenomeno, allarmante, che ci preoccupa perché c'è ancora tanta paura nelle donne. L'obiettivo è quello di cercare di facilitare il dialogo". "Un risultato di cui siamo profondamente orgogliose - ha sottolineato la presidente Soroptimist Club Napoli, Maria Giovanna Gambara - persone senza voce possono trovare qui il luogo di cui hanno bisogno per potersi raccontare. Le donne si rivelano se si dà loro il tempo necessario ed il luogo giusto che le facciano sentire finalmente accolte e protette''. (ANSA).