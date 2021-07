Europei: a Napoli rapine scooter durante festeggiamenti

(ANSA) - NAPOLI, 12 LUG - Non solo festeggiamenti, la scorsa notte a Napoli, per la vittoria dell'Italia agli Europei ma anche rapine, diverse, soprattutto di scooter.

I carabinieri stanno indagando su uno dei casi che si è verificato in corso Amedeo di Savoia. Vittime un marito e una donna che, minacciati con una pistola, sono stati costretti a consegnare a due persone, arrivate a bordo di un altro scooter, il loro Honda Sh. Non solo, i coniugi sono stati anche strattonati e fatti cadere a terra: alla donna, trasportata all'Ospedale del Mare, sono stati diagnosticati diversi traumi, sia cranico che dorso lombare a addominale.

Ma oltre questo caso sono diverse le segnalazioni, anche sui social, di rapine avvenute approfittando della confusione durante i festeggiamenti. (ANSA).