Bloccati dopo aver forzato porta appartamento nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 11 LUG - I carabinieri della tenenza di Cercola hanno arrestato per tentato furto in abitazione Djordje Prvulovic e Brendo Jovanovic di 28 e 21 anni, entrambi di etnia rom e già noti alle forze dell'ordine.

Sono stati sorpresi in Via Don Minzoni, all'interno di un appartamento la cui porta di ingresso era stata forzata con un piede di porco.

Quando si sono accorti dei Carabinieri hanno provato a fuggire ma dopo circa mezzo chilometro sono stati bloccati e arrestati.

Su Prvulovic - hanno scoperto i militari - pendeva anche un ordine di custodia cautelare in carcere emessa nel marzo scorso dalla Corte di Appello di Catania ancora per altri furti in abitazione.

Per il 28enne si sono così aperte le porte del carcere di Poggioreale.

Il 21enne, invece, è ristretto in camera di sicurezza in attesa dell'udienza di convalida. (ANSA).