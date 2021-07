Ginnastica: Assoluti, titolo Ludovico Edalli e Giorgia Villa

(ANSA) - NAPOLI, 10 LUG - Ludovico Edalli si laurea nuovamente Campione Italiano Assoluto di Ginnastica Artistica, mettendo in bacheca il suo quarto titolo consecutivo dal 2018, sei in totale contando anche quelli vinti nel 2013 e nel 2015.

Il 28enne ha eguagliato così ginnasti del calibro di Franco Menichelli (1960,'62,'63,'64,'65 e '66) e Jury Chechi (1989,'90,'91,'92,'93 e '95), è ad una sola lunghezza dai sette titoli del suo commilitone dell'Aeronautica Militare, Enrico Pozzo e a due dalle otto vittorie consecutive di Guido Figone con la Pro Chiavari dal 1948 al 1955.

Il bustese, in partenza per i Giochi Olimpici di Tokyo insieme a Marco Lodadio - tornato in campo nazionale dopo un periodo di stop a causa dell'operazione alla spalla - al termine delle sei rotazioni di oggi si piazza in cima ad una lunga serie di pretendenti al tricolore 2021, totalizzando 82.500 punti.

Tra i migliori interpreti italiani dei grandi attrezzi, giunti nell'impianto di Ponticelli per l'incontro più atteso della stagione federale a livello individuale, ha ben figurato anche Stefano Patron (Spes Mestre) che conquista la medaglia d'argento con 82.350 punti. Bronzo per Nicola Bartolini (Pro Patria Bustese) con 81.700 punti.

In campo femminile titolo per Giorgia Villa, che conquista il suo secondo tricolore consecutivo, il terzo contando anche quello del 2018. La 18enne delle Fiamme Oro si è imposta con il totale di 54.350 precedendo Asia D'Amato (con la quale vinse il tricolore nel 2020 in ex aequo), argento con 53.400, e Martina Maggio, bronzo con 53.350. Quella fra le tre agenti della Polizia di Stato - in partenza per l'Olimpiade di Tokyo insieme ad Alice D'Amato e a Vanessa Ferrari -, è stata una sfida appassionante fin dai primi attrezzi, con gli exploit alle parallele asimmetriche, alla trave e al volteggio.

Domani, dalle ore 16.30, andranno in scena tutte le finali di specialità maschili e femminili che chiuderanno gli Assoluti.

