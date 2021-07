Festival: al via 'Portami là fuori' per i ragazzi di Airola

(ANSA) - NAPOLI, 08 LUG - Parte sabato 10 luglio la prima edizione di 'Portami là fuori', Festival di arte, cinema, musica e teatro nel Teatro dell'Istituto penale per minorenni di Airola (Benevento) e nel Chiostro comunale della città. ''La Costituzione italiana sancisce all'articolo 27 comma 3 che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, per la direzione tutta dell'IPM di Airola questo è il cardine da cui partiamo come prerogativa fondamentale per far vivere l'esecuzione della pena come un momento di opportunità - afferma la sirettrice dell'IPM di Airola Marianna Adanti. Per questo motivo abbiamo fortemente voluto e agevolato la realizzazione di questo evento così come in passato abbiamo già fatto. Aprire all'integrazione tra la società civile e i giovani ristretti, per creare opportunità di integrazione con il mondo esterno, abbattere la recidiva e valorizzare le migliori caratteristiche e talenti dei ragazzi detenuti. Questo è reso possibile dal lavoro prezioso di tutta la struttura di Direzione, il Comandante di reparto, l'area tecnica, l'area educativa, la segreteria dell'IPM e tutto il personale di polizia penitenziaria''.

La due giorni è organizzata da Associazione CCO Crisi come Opportunità, con la collaborazione del Comune di Airola e l'Istituto scolastico A. Lombardi, l'Ass. Textures, l'Ass.

Dominio Pubblico, l'Ass. Puntozero, l'Ass. Mediterraneo Comune, l'Ass. In wall we trust, l'Ass. Airolandia e la Pro Loco di Airola, con la collaborazione artistica di Carolina Levi e Maurizio Braucci e il contributo di Luca Caiazzo, in arte Lucariello, responsabile del progetto nell'IPM di Airola. Il tema del festival, la fragilità, ospiti speciali saranno Margherita Vicario, Kento, Maurizio Braucci, Claudio Giovannesi e Erasmo Petringa. (ANSA).