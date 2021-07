Vaccini: a Capri richiamo anche per i turisti

A Capri vaccinazioni aperte anche per i turisti. La nuova seduta di vaccini organizzata dall'Asl Na 1 Centro per domani nel punto vaccinale "San Costanzo" a Palazzo a Mare, a ridosso del borgo marinaro e del porto di Capri, sarà infatti consentita anche ai residenti fuori dalla Regione Campania.

La comunicazione dell'Asl Na 1 che ufficializzava la possibilità per i residenti fuori dalla Regione Campania di poter usufruire della seconda dose di vaccino nell'hub vaccinale di Capri è stata diffusa dal comune di Capri attraverso i propri canali social istituzionali. Nella stessa comunicazione è stato anche ricordato a tutti gli interessati che riceveranno un sms di convocazione e che, come sempre, il comune ha previsto i bus navetta da Piazza Strina per il trasporto gratuito delle persone che dovranno sottoporsi alla seduta vaccinale, così come ci sarà un servizio speciale dei Servizi Sociali del Comune di Capri per il trasporto con gli appositi carrellini a trazione elettrica che raggiungono le impervie stradine pedonali lontane dal centro.