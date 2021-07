Nel Napoletano litiga con compagna e spara contro il muro

(ANSA) - NAPOLI, 07 LUG - Litiga con la compagna e spara un colpo di pistola contro il muro: un 62enne è stato denunciato dai carabinieri a Casoria (Napoli).

E' stata una segnalazione arrivata alla centrale operativa 112, per esplosione di colpi d'arma da fuoco, a far scattare i controlli. Quando i militari hanno individuato l'appartamento, hanno scoperto che il 62enne, completamente ubriaco, aveva litigato con la compagna convivente e aveva sparato un proiettile contro un muro di casa. L'uomo è stato denunciato e la pistola e le altre armi in casa - tutte regolarmente detenute - sono state sequestrate. La convivente ha presentato denuncia, raccontando di essere ormai da tempo vittima di vessazioni ma di non aver mai avuto il coraggio di denunciare. (ANSA).