26 mila mascherine sequestrate dalla Polizia

(ANSA) - NAPOLI, 07 LUG - Oltre 26 mila mascherine chirurgiche e la somma di 14 mila euro in contanti sono state sequestrate ieri dalla Polizia a San Giorgio a Cremano (Napoli) Una pattuglia del Commissariato San Giovanni Barra, ha notato in via Carceri Vecchie due uomini all'esterno di un box auto che, alla loro vista, hanno tentato di allontanarsi, ma sono stati raggiunti e bloccati.

Nel garage I poliziotti hanno trovato 26.357 mascherine chirurgiche, di cui non hanno saputo giustificare la provenienza, 14 mila euro in contanti e una cartuccia calibbro 357 magnum. G.F., 48 anni di Cercola (Napoli) e M.R., 31, di Napoli, entrambi già denunciato in passato, sono stati denunciati per ricettazione e detenzione abusiva di munizioni. (ANSA).