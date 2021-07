Vaccini:postazione P. Capuana Napoli; 2.500 dosi in 3 giorni

(ANSA) - NAPOLI, 04 LUG - Quasi 2.500 vaccinati in tre giorni: è il bilancio dell'attività del poliambulatorio mobile del Distretto 33 nell'area di Porta Capuana a Napoli svoltasi venerdì, sabato e oggi per convincere i 'soggetti esitanti' dai 12 agli 80 anni a ricevere le dosi (per la gran parte Pfizer) nell'ambito della campagna della Asl NA1.

"Oggi sono state vaccinate 1006 persone, ieri 856 e venerdì 626: 2.488 (2.468 Pfizer e 20 J&J) in totale ed è un buon risultato - dice il direttore del Distretto 33, Giuseppe Guadagno - oltre ai cittadini napoletani, si sono presentati alla postazione mobile soprattutto appartenenti alla comunità cinese, a quelle del Bangladesh e del Pakistan, ma anche a quelle della Tanzania e del Ghana. Un modo concreto, voluto dal direttore generale della Asl Ciro Verdoliva, per avvicinare i recalcitranti". Ora, aggiunge Guadagno, "analogamente a quanto avverrà in altri distretti dai prossimi giorni si comincerà a vaccinare anche nel Distretto 33 per contribuire ulteriormente alla campagna". (ANSA).