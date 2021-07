Violenze carcere: agente, per nostra incolumità al lavoro con abiti civili

(ANSA) - NAPOLI, 03 LUG - "Per la nostra incolumità ci stanno consigliando di recarci al lavoro indossando non la divisa ma abiti civili, visto che nei giorni scorsi alcuni agenti della polizia penitenziaria sono stati oggetto di insulti inn strada": è quanto si apprende da ambienti della Polizia penitenziaria.

"Non siamo tutte mele marce - sottolinea l'agente - è giusto che chi ha sbagliato paghi, ma tra noi ci sono tantissimi colleghi che onorano la divisa e che ora temono per la propria incolumità". (ANSA).