Vaccini: Salvini, manderò una foto con dedica a De Luca

(ANSA) - NAPOLI, 02 LUG - "La mascherina la vedete, il vaccino l'ho rimandato perché ero in un'aula di Tribunale e mi sono riprenotato e quindi gli manderò una foto con dedica.

Ripeto, costringere i salernitani, i napoletani, i campani tutti con 40 gradi alle mascherine, al bavaglio e al rischio della propria salute, non ha nessun senso. È una inutile punizione".

Lo ha detto a Salerno il segretario della Lega, Matteo Salvini replicando al governatore Vincenzo De Luca. e ha aggiunto: "È l'unico in tutta italia che non rispetta quanto previsto dai medici, dagli scienziati, dal Cts, dal Governo, dai suoi colleghi sindaci, dai suoi colleghi governatori". "Ditemi come si può lavorare un pomeriggio di luglio caldo come questo, a Salerno piuttosto che a Napoli, all'aperto con la mascherina fa male. Fa male alla salute dei bimbi e degli anziani. Qualcuno avvisi De Luca che se vuole giocare a fare il Crozza lo può fare ma non sulla pelle dei campani". (ANSA).