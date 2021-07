Premi: Convivialità Urbana, bando per la Coppa di Nestore

(ANSA) - NAPOLI, 02 LUG - L' obiettivo è il restyling di Villa Arbusto a Lacco Ameno, sede del museo archeologico che ospita la Coppa di Nestore e altri importanti reperti ritrovati sull'isola di Ischia: presentata la settima edizione del Premio "la Convivialità Urbana", concorso internazionale di architettura partecipata della associazione Napoli Creativa presieduta dall'architetto Grazia Torre.

Il progetto aspira a favorire la ripresa turistica post pandemica dell'isola verde attraverso la valorizzazione del Complesso Museale di Pithecusae. La Coppa di Nestore, è un prezioso reperto dell'VIII secolo a. C. scoperto dall'archeologo Giorgio Buchner nel 1955. Ai gruppi multidisciplinari che parteciperanno, saranno chieste soluzioni progettuali in grado di valorizzare il complesso di Villa Arbusto, costruita nel 1758 dal duca di Atri Carlo d'Acquaviva e poi residenza di lusso per molti nobili europei e successivamente dimora appartenuta all'editore Angelo Rizzoli, che l'ha regalata al comune di Lacco Ameno. Il concorso ha un montepremi di oltre 10mila euro, di cui 6mila riservati al primo classificato.

Tutti i progetti parteciperanno ad una competizione on line sulla pagina FB di 'NapoliCreativa' dal 18 al 22 settembre 2021 e saranno oggetto di un'esposizione, proprio a Villa Arbusto, dal 1° al 3 ottobre 2021, per essere poi votati da una giuria tecnica e dal pubblico dei visitatori alla mostra, in una tre giorni denominata Festival della Convivialità Urbana. Il Comune di Lacco Ameno non ha escluso la possibilità di prevedere procedure negoziate per i progetti che riterrà particolarmente meritevoli. Tra i patrocinanti del premio il Consiglio Nazionale Architetti, il Dipartimento di Architettura dell'Università Federico II Napoli, del POLI.design di Milano, l''Ordine e la Fondazione Ingegneri Napoli, (ANSA).