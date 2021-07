Napoli: gestiva spaccio malgrado braccialetto elettronico, preso

(ANSA) - NAPOLI, 02 LUG - Malgrado fosse ai domiciliari, con tanto di braccialetto elettronico, gestiva una lucrosa piazza di spaccio nel Borgo Sant'Antonio di Napoli: gli agenti del commissariato Vicaria Mercato hanno arrestato, per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, un pregiudicato napoletano, Alessandro Catalano, 45 anni, accusato dall'autorità giudiziaria di Alessandria di avere commesso una serie di rapina nella provincia piemontese.

Quando ha visto la Polizia arrivare, si è subito liberato di uno zainetto nero, lanciandolo nella tromba delle scale, contenente tre telefoni cellulari, un chilogrammo di marijuana, in parte già suddiviso in 300 dosi, e attrezzatura varia per il confezionamento tra cui 4 bilancini di precisione.

Secondo gli investigatori il pregiudicato stava preparando la sostanza stupefacente da smerciare durante il prossimo weekend.

