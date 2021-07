Libri:scuola e ospedale, le 'Storie di incredibile felicità'

(ANSA) - NAPOLI, 02 LUG - "C'era una volta la scuola in ospedale. E c'è ancora. Come ci sono Sandra, Luca, Anna, Federico e molti altri. Ragazzi che fanno parte di un villaggio di confine, dove si cresce confrontandosi con difficoltà serie, con una malattia da combattere, con il tempo da conquistare. Ragazzi che hanno combattuto una battaglia per la vita nel reparto di Oncologia pediatrica del Gemelli di Roma e l'hanno vinta. E così uno di loro oggi fa il ricercatore, un'altra disegna fumetti, un terzo sta per iscriversi all'università in Danimarca. E così via. Ma quello che conta è che tutti sono qui, a raccontarci la loro vita, le loro 'storie di incredibile felicità' ". E' questo il senso del libro 'Storie di incredibile felicità' di Daniela Di Fiore e Gabriele Manzo (Infinito Edizioni, 12 euro) del quale si discuterà sabato 3 luglio, alle 18, nella Sala Procida di Palazzo Reale nell'ambito di NapoliCittàLibro.

ì"Proverete emozioni vere, legate a storie reali. Storie magari non adatte ai social, ma aderenti al sociale. E che ci possono aprire il cuore e la mente" scrive Massimo Giletti nella prefazione.E Benilde Naso Mauri nella postfazione aggiunge: "La vera felicità ha il sapore di una giornata di sole fuori dall'ospedale, di una gita, di una vacanza, di un sorriso e di un sentimento di amore che ti accarezza". .

Daniela Di Fiore, giornalista pubblicista, ha scritto per il Roma e il Giornale di Napoli e ha lavorato come addetto stampa di un senatore della Repubblica. Insegnante di lettere per le scuole superiori, dal 2010 insegna nella sezione ospedaliera del Policlinico Gemelli di Roma.

Gabriele Manzo, giornalista professionista, dal 1999 lavora per con Rtl 102.5. Autore e conduttore per circuiti televisivi nazionali, ha lavorato per RadioKissKiss collaborando con agenzie di stampa internazionali e con molti quotidiani. (ANSA).