Disoccupati protestano con immondizia davanti a Maschio Angioino

(ANSA) - NAPOLI, 02 LUG - Un gruppo di disoccupati del "Movimento 7 Novembre" ha protestato stamattina davanti al Maschio Angioino, dov' era prevista la riunione del Consiglio comunale di Napoli, portando immondizia.

In precedenza, gli aderenti al Movimento , con guanti e palette, avevano pulito via Acton ed aree del Porto.

La protesta - ha detto un portavoce dei manifestanti - nasce dalla mancanza di decisioni del tavolo interistituzionale, che si è riunito il 9 giugno scorso in prefettura e che avrebbe dovuto formulare proposte per la formazione e l' inserimento al lavoro dei disoccupati.

"Le piante organiche dell' ASIA - ha aggiunto il portavoce - sono ormai vuote e l' azienda conta su appena 270 addetti allo spazzamento. Ci sarebbe spazio per assunzioni di disoccupati, invece di rivolgersi alle agenzie di lavoro interinale". (ANSA).