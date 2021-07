Premi: Artis Suavitas per Giovanni Allevi e le eccellenze

(ANSA) - NAPOLI, 01 LUG - Giovanni Allevi, Alessandro Cecchi Paone, Marcello Lippi, Massimo Recalcati, Eike Schmidt e Jacopo Veneziani sono tra i vincitori del Premio Artis Suavitas 2021.

La cerimonia si è svolta a Mercogliano (Avellino), nel Palazzo Abbaziale di Loreto di Montevergine. L'evento, condotto da Veronica Maya è stato organizzato dall'Associazione Artis Suavitas Aps, presieduta da Antonio Larizza, con il patrocinio della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli, della Provincia di Avellino, del Comune di Mercogliano, dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", di RAI-Campania, del Santuario Abbazia Montevergine e della Proloco Mercogliano. Tra gli altri premiati Rosario Caputo, Carmine Antonio Fiordellisi, Elisabetta Garzo, Cira Lombardo, Carmine Perna, Domenico Raccioppoli, Vincenzo Russolillo. Un contributo benefico è stato consegnato alla Fondazione Santobono-Pausilipon.

"Il Premio Artis Suavitas - ha detto Larizza - ha voluto assumere sin da subito le caratteristiche di manifestazione che raccoglie in sé valenze artistiche, culturali e imprenditoriali, diverse, spesso anche distanti tra di loro, ma inevitabilmente collegate dal filo sottile dell'esaltazione dell'eccellenza''.

"È un privilegio e un onore - ha affermato il maestro Giovanni Allevi - poter essere premiati per aver sostenuto e dato spazio ai giovani musicisti di talento''. Premiato anche Paolo Nevola vincitore del bando dedicato al laureato più meritevole (Giurisprudenza Federico II) con una a Borsa di studio per accedere ad un Master di secondo livello. (ANSA).