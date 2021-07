Incidenti stradali: giù tir da viadotto sull'A2, due morti

(ANSA) - SALERNO, 01 LUG - Un grave incidente è avvenuto oggi lungo la A2 'Autostrada del Mediterraneo', nel Salernitano. Due i morti. Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di un mezzo pesante ha perso il controllo, precipitando dal Viadotto Tenza (km 43,000). Nell'impatto, il conducente ed un'altra persona hanno perso la vita.

Si sono registrati rallentamenti in direzione sud, tra gli svincoli di Campagna e Contursi, in provincia di Salerno. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, delle Forze dell'Ordine, 118 e dei Vigili del Fuoco. (ANSA).