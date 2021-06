Violenze in carcere: Uspp, chi ha sbagliato paghi ma no gogne

(ANSA) - CASERTA, 30 GIU - "Quanto accaduto il 6 aprile 2020 al carcere di Santa Maria Capua Vetere è la conseguenza delle rivolte dei detenuti verificatesi nei giorni precedenti, quando i reclusi si sono barricati nell'area detentiva del carcere oscurando telecamere e provocando danni. Ci sono stati sicuramente sbagli tra i poliziotti della penitenziaria che hanno effettuato la perquisizione, e chi ha sbagliato deve pagare, ma non possiamo accettare questa gogna mediatica cui sono stati sottoposti gli agenti coinvolti, con nomi, foto e persino tesserini di riconoscimento pubblicati sui media. Né che si generalizzi: il Corpo è sano e tra mille difficoltà e carenze, porta avanti il sistema delle carceri". E' quanto ha affermato il presidente nazionale del sindacato della Penitenziaria Uspp Giuseppe Moretti, intervenuto questa mattina con il suo vice Francesco Laura e il segretario campano Ciro Auricchio all'esterno del carcere di Santa Maria Capua Vetere in "segno di vicinanza agli agenti" dopo l'operazione dei carabinieri, coordinata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, che coinvolto due giorni fa una cinquantina di poliziotti della Penitenziaria.

"I poliziotti coinvolti vanno giudicati nei tribunali, non sui media - continua Moretti - perché ciò porta alla delegittimazione del Corpo, creando problemi in tutte le carceri". Moretti si rivolge poi al Ministro Cartabia: "ora più che mai - dice - è necessario un protocollo unico sulle regole di ingaggio da parte dei poliziotti penitenziari". (ANSA).