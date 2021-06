Sgambati, ok intesa su licenziamenti, vertenze in sicurezza

(ANSA) - NAPOLI, 30 GIU - "L'intesa di ieri sera fra governo e parti sociali sui licenziamenti mette in sicurezza nei prossimi mesi non solo le grandi vertenze che coinvolgono la Campania ma offrono un ombrello di tutela alle tantissime imprese che avrebbero fatto licenziamenti anche individuali per mtivi economici. Questo rappresenta una risposta di coesione per il Paese in una fase ancora in piena emergenza pandemica". Lo ha detto Giovanni Sgambati, segretario generale della Uil Campania e Napoli, partecipando al presidio oggi in Piazza Plebiscito davanti alla sede della Prefettura promosso dai sindacati di categoria per contrastare "l'ipotesi di tanti appalti pubblici che si intende privatizzare". (ANSA).