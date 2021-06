L'Italia riparte, Napoli ti aspetta, francobollo speciale

(ANSA) - NAPOLI, 30 GIU - ''l'Italia riparte, Napoli ti aspetta'' è il francobollo speciale e annullo postale presentato oggi presso lo spazio Filatelia di Poste italiane del capoluogo campano. Il francobollo è stato realizzato con la tecnica dell'acquerello su bozzetto tratto da uno scatto di Velia Cammarano, fotografa dell'ufficio stampa del Comune di Napoli, ed è stato stampato dal Poligrafico e Zecca dello Stato.

Nel francobollo è ritratta una suggestiva veduta dell'alba su piazza del Plebiscito ritratta da una particolare angolazione.

''E' molto bella questa iniziativa che con un francobollo lega Napoli al mondo senza confini - ha detto il sindaco, Luigi de Magistris - Le Poste uniscono le persone in tutte le parti del mondo e Napoli è una città attrattiva a livello mondiale e lo è stata sempre di più in questi anni. Noi vogliamo ripartire esattamente da qui: cultura, turismo, bellezza, rinascita, solidarietà e vicinanza a chi sta soffrendo". "Mai come in questo momento - ha aggiunto - la bellezza del giorno con i colori dell'alba e l'aria fresca è metafora della speranza che si riaccende in ogni angolo del pianeta''.

Nella stessa giornata Poste Italiane e il Ministero dello Sviluppo Economico hanno emesso, oltre al francobollo di Napoli, altri cinque francobolli della serie Turistica "Il patrimonio naturale e paesaggistico" dedicati a Roma, Milano, Firenze, Venezia e Palermo, per una tiratura complessiva di due milioni e settantamila francobolli del valore di 1,10 euro per ciascuna affrancatura. "Si tratta di emissioni legate al turismo che in questo momento hanno un particolare significato e riproducono scorci di alcune città - ha evidenziato Enrico Menegazzo, responsabile nazionale Filatelia Poste Italiane -Quello che riguarda Napoli è particolarmente suggestivo e rappresenta piazza Plebiscito fotografata all'alba da un'angolazione particolare dalla quale si vede anche il Vesuvio. Il francobollo, tariffa B per le spedizioni italiane, costituisce una piccola forma d'arte capace di raccontare grandi storie e ci invita a ripartire attraverso le bellezze delle nostre città''.

Lo scatto è stato realizzato in piena pandemia, nei mesi di marzo 2020. (ANSA).