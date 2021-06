Covid: Campania, 22 nuove vittime da ricalcolo

(ANSA) - NAPOLI, 29 GIU - Sono 117 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 7.371 test molecolari esaminati: ne deriva un tasso di incidenza dell'1,58%. Il bollettino odierno dell'Unità di crisi non segnala decessi nelle ultime 48 ore, ma ben 22 vittime risalenti al periodo novembre 2020-maggio 2021 e finora non censite. In calo rispetto a ieri sia i posti letto occupati in terapia intensiva, a quota 21 (- 2), sia quelli di degenza, 209 (- 7). (ANSA).