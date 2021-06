Esami Stato, eccellono studenti liceo Pascal S.Antonio Abate

(ANSA) - NAPOLI, 28 GIU - Due 100 e lode, 4 i 100, 2 i 98 ed altri ottimi voti. Quest'anno gli alunni di liceo scientifico Pascal di Sant'Antonio Abate, nonostante il periodo difficoltà legato all'emergenza Covid, hanno dato ampia dimostrazione di capacità e bravura agli esami di Stato. I loro elaborati - come sottolineano i docenti - hanno evidenziato lo sviluppo delle loro competenze mediante compiti di realtà inerenti le discipline di matematica e fisica. Esperienze di vita, vere e proprie costruzioni di circuiti elettrici, cura dei tumori mediante acceleratori di particelle in collaborazione col CNAO di Pavia, la robotica contro il Covid 19, la tomografia muonica, la risonanza magnetica nucleare per citare solo alcuni dei temi trattati che hanno visto gli alunni coinvolti in argomentazioni e dimostrazioni multimediali, da attivi protagonisti del momento finale del loro percorso liceale.

In particolare, poi, il lavoro dello studente Vincenzo Russo sulla cura dei tumori mediante acceleratori di particelle in collaborazione col CNAO di Pavia, è in un video che è stato rimaneggiato e pubblicato per il concorso Adro-contest indetto dall'Istituto nazionale di fisica nucleare. (ANSA).