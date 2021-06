Cade in dirupo nel Sannio, salvato con altri 4 dispersi

(ANSA) - NAPOLI, 28 GIU - Brutta avventura nella notte per una comitiva di 5 persone, tra cui due bambini, che si sono perse sul Monte Taburno, nel territorio di Tocco Caudio, in provincia di Benevento. Una di loro, caduta in un dirupo profondo circa 50 metri, è stata messa in salvo dai vigili del fuoco allertati intorno alle 23. Sul posto sono intervenute le squadre di Benevento e del distaccamento di Bonea, oltre al supporto di personale Saf (speleo-alpino fluviale) del Comando di Napoli. Le operazioni di salvataggio si sono concluse questa mattina con il ricovero in codice rosso in ospedale per le gravi ferite riportate dal malcapitato finito nel dirupo.

Successivamente i vigili del fuoco hanno localizzato gli altri quattro componenti della comitiva, raggiungendoli e riportandoli sulla sede stradale. (ANSA).