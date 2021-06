Vigorito, ripescare Benevento se Salernitana fuori

(ANSA) - BENEVENTO, 26 GIU - Il Benevento ha inviato una missiva al presidente della Figc Gabriele Gravina per sottolineare che, in caso di mancata iscrizione della Salernitana al prossimo campionato di serie A, al sodalizio sannita spetterebbe il ripescaggio.

"La società Benevento Calcio, - si legge in una nota ufficiale del club giallorosso - attraverso il presidente Oreste Vigorito, intende manifestare tutta la propria solidarietà alla Salernitana, con l'auspicio che possa formalizzare al più presto la regolare iscrizione al campionato per la prossima stagione calcistica, conseguenza dei meriti sportivi ottenuti nella stagione appena conclusa e per questo indiscusso orgoglio della città che rappresenta".

La società sannita "segnala, altresì, che nella ipotesi di mancata regolare partecipazione del citato club alla stagione calcistica 2021/2022, in attuazione delle norme e regolamenti esistenti, la partecipazione alla stessa spetterà di diritto alla scrivente società", conclude la nota. (ANSA).