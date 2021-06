Ai domiciliari per atti persecutori, evade per minacciare ex

(ANSA) - NAPOLI, 26 GIU - Due casi di violenza sulle donne, a Giugliano in Campania. Un 38enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, ha violato i domiciliari ai quali era stato sottoposto per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna, e si è presentato proprio a casa della donna rivolgendole insulti e minacce. I Carabinieri lo hanno bloccato e arrestato.

Nel secondo caso a finire in manette è stato un 25enne del posto ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti verso famigliari e incendio.

L'uomo, da tempo, aveva posto in essere diverse condotte violente nei confronti della donna dalla quale si sta separando, arrivando più volte a picchiarla con schiaffi e pugni. I militari, nel corso delle indagini, hanno inoltre scoperto che l'uomo l'8 e il 9 giugno scorsi ha forato le quattro ruote dell'auto della ex moglie e, a distanza di poche ore, l'ha anche incendiata distruggendola completamente. (ANSA).