Tiro a volo: Cdm Osijek; Skeet, vince azzurro Cassandro

(ANSA) - OSIJEK, 25 GIU - L'Inno di Mameli ha chiuso la giornata delle gare individuali di Skeet della prova di Coppa del Mondo che si svolge al Pampas Shooting Range di Osijek. A farlo suonare è stato Tammaro Cassandro che si è messo la collo l'oro dell'ultima prova di Coppa prima dell'Olimpiade di Tokyo.

Il carabiniere di Caserta, quest'anno già bronzo nella Coppa del Mondo di Lonato del Garda, ha chiuso le qualificazioni con lo score di 124/125+11 che gli è valso il dorsale numero 3 e in finale ha dettato il passo fin dai primi piattelli. Alla fine si è trovato a duellare con l'argentino Federico Gil per la vetta del podio, conquistata con 55-55 e 2-1 nello shoot off.

"Questo oro rappresenta molto per me - il commento di Cassandro dopo la finale -. Manca poco meno di un mese all'appuntamento olimpico e mi conferma che sono sulla strada giusta. Ho avuto buone sensazioni per tutta la durata della gara, sia nelle qualificazioni, sia nella finale. Qualche errore c'è stato, ma ho tutto il tempo di correggere la preparazione e arrivare in Giappone ancora più carico e pronto". Terzo sul podio il cipriota Nicolas Vasiliou con 43/50.

Meno bene Gabriele Rossetti, campione olimpico a Rio 2016 e fresco campione europeo proprio qui ad Osijek poco più di due settimane fa. Il poliziotto pistoiese è riuscito a strappare un biglietto per la finale dopo un lunghissimo spareggio con 123/125 + 22, ma nella corsa alle medaglie si è dovuto arrestare in quinta posizione.

Nella gara femminile Diana Bacosi, oro olimpico a Rio e campionessa del mondo 2019 ha mancato il podio fermandosi al quinto posto con 24/30. Solo 21/a l'altra azzurra Chiara Cainero, anche lei olimpionica (a Pechino). La gara è stata vinta dalla russa Zilia Baytyrshina, davanti alla cilena Francisca Crovetto Chadid e alla svedese Victoria Larsson (ANSA).