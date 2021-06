Pride: Coca-Cola sponsor a Milano, Napoli e Padova

(ANSA) - MILANO, 25 GIU - Anche quest'anno Coca-Cola "conferma il suo impegno per la valorizzazione delle diversità e la promozione dell'inclusione, invitando a celebrare l'amore e a superare ogni divisione". Dopo un anno di eventi digitali, il brand, come si legge in una nota, sarà nelle piazze di Milano, Napoli e Padova per sostenere il Pride, e i valori che rappresenta, e insieme supporterà progetti di accoglienza promossi dalle associazioni LGBTQI+.

"Partecipare ai Pride è per noi un onore e ci permette di continuare a promuovere una cultura inclusiva a 360 gradi" racconta Cristina Camilli, Direttore Comunicazione e Relazioni Istituzionali di Coca-Cola Italia. "Mai come quest'anno è necessario concentrarsi su quello che abbiamo di più bello, festeggiando insieme l'amore che ci unisce e condividendolo con quante più persone possibili, liberi da ogni pregiudizio".

"Il nostro impegno nella valorizzazione della diversità parte dall'interno dell'azienda, con i quasi 2000 colleghi che lavorano nel Paese" aggiunge Giangiacomo Pierini, Direttore Comunicazione e Relazioni Istituzionali di Coca-Cola HBC Italia.

"La diversità per noi è un valore strategico - dice Pierini - e da molti anni lavoriamo per creare un ambiente inclusivo, fondato sul rispetto e il riconoscimento reciproco, in cui si viene giudicati per ciò che si fa, non per ciò che si è. Per questo, nell'ultimo anno, abbiamo voluto affiancare alle policy e alle diverse iniziative sul tema anche dei corsi di formazione che aiutino a riconoscere ed eliminare ogni forma di pregiudizio inconscio". (ANSA).