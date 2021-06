Cultura e recupero detenuti, Fico inaugura progetto Pozzuoli

(ANSA) - POZZUOLI, 25 GIU - Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha inaugurato oggi a Pozzuoli il progetto 'Puteoli Sacra' che apre al pubblico il tempio-duomo, la cattedrale di San Procolo martire al Rione Terra, il museo diocesano e gli ipogei diocesani. Il progetto punta sull'inclusione sociale e sarà gestito dalla fondazione Regina Pacis con giovani e donne a rischio emarginazione, in partenariato con gli istituti penitenziari di Nisida e Pozzuoli.

"Il Rione Terra è un luogo sacro, carico di storia e di cultura - ha detto Fico - e riuscire a coniugare la ripresa del Rione Terra con l'attività della diocesi per gli istituti di Nisida e di Pozzuoli, in un percorso di recupero dei giovani è un progetto molto all'avanguardia su cui si deve investire. Sarà un fiore all'occhiello per la regione e per il nostro paese. Sul recovery vengono messi 7 miliardi di euro circa per turismo e cultura. Accedere a questi fondi, metterli a disposizione dei nostri ragazzi, perché questi sono i nostri ragazzi, anche in funzione di un recupero sociale - ha concluso - dà un significato e un senso a tutto". Numerose le autorità istituzionali presenti alla cerimonia che si è aperta con il taglio simbolico di una catena, a significare "che bisogna abbattere tutti i pregiudizi ed offrire solidarietà ed accoglienza" ha detto il vescovo di Pozzuoli, Gennaro Pascarella. "L'avvio del progetto - ha concluso il sindaco, Vincenzo Figliolia - è un'altra sfida che raccogliamo in attesa della riapertura completa del Rione Terra e soprattutto di Procida capitale della cultura 2022. Si aprono importanti prospettive per tutti i nostri giovani e per il nostro territorio". (ANSA).