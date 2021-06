Covid: in Campania continua a salire l'indice di positività

(ANSA) - NAPOLI, 25 GIU - Continua a salire, in Campania, l'indice di positività. Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regione Campania sono 77 i casi positivi al Covid nelle ultime 24 ore su 6.582 tamponi molecolari esaminati. Ieri l'indice di contagio era dell'1,43% oggi è all'1,69%.

Otto i decessi, due nelle ultime 48 ore, 6 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva (oggi 20 e ieri 22) e in degenza (oggi 240 e ieri 252). (ANSA).