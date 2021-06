Whirlpool: domani presidio davanti sede Regione Campania

(ANSA) - NAPOLI, 24 GIU - Un presidio dei lavoratori e delle lavoratrici della Whirlpool di via Argine davanti Palazzo Santa Lucia, a Napoli, sede della Regione Campania è stato annunciato per domani, venerdì 25 giugno, alle ore 10:00 dalle segreterie territoriali di Fim, Fiom e Uilm Napoli.

Dopo l'assemblea di questa mattina con conseguente corteo e blocco temporaneo di un tratto dell'autostrada, prosegue la mobilitazione dei sindacati all'indomani dell'incontro al Mise in cui l'azienda ha ribadito la volontà di avviare, a partire dal primo luglio, le procedure di licenziamento per i lavoratori dello stabilimento di Napoli. (ANSA).