Whirlpool: fonti, conferma procedura licenziamenti da luglio

(ANSA) - NAPOLI, 23 GIU - Whirlpool conferma che avvierà dal primo luglio la procedura di licenziamento collettivo per i lavoratori dello stabilimento di Napoli, ma si dice disponibile a supportare il processo di reindustrializzazione, sostenendo l'eventuale acquirente. Lo si apprende da fonti presenti al tavolo. L'avvio della procedura dà 75 giorni di tempo per trovare un accordo tra le parti.

La procedura prevede che, solo una volta scaduti i 75 giorni di tempo, in assenza di un accordo tra le parti scatterebbero i licenziamenti, da metà settembre. E fino ad allora, sempre secondo quanto si apprende, lo stipendio dei lavoratori sarà coperto interamente da Whirlpool, senza accedere ad ammortizzatori sociali. (ANSA).