Whirlpool: blocco stradale a S. Giovanni a Teduccio

(ANSA) - NAPOLI, 23 GIU - Un blocco stradale all' altezza dello svincolo di San Giovanni a Teduccio, a Napoli, è in atto da parte degli operai dello stabilimento "Whirlpool£ di via Argine.

La protesta è stata decisa al termine di un' assemblea che si è svolta sta mattina, a poche ore dal tavolo convocato per questo pomeriggio al Mise, che dovrebbe fare chiarezza sul destino del sito produttivo e dei suoi lavoratori. (ANSA).